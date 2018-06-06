В Госдуме назвали «продолжением русофобской песни» заявления Польши по катастрофе Ту-154

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT прокомментировал заявление польской комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском о том, что на обломках самолёта Ту-154 якобы были обнаружены следы взрывчатого вещества.

«Я не знаю, кто проводил эти проверки, насколько компетентны специалисты. Делать после этого заявления, что обнаружены взрывчатые вещества, — такие заявления требуют тщательного анализа. Есть структуры, которые специализируются на таких моментах, а есть приглашённый абы кто. Это попытка по-прежнему искать в тёмной комнате чёрного кота, которого там нет, и продолжение русофобской песни. Очередной вброс и попытка поднять шум, больше ничего за этим не стоит», — заявил депутат.

Ранее в польской комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, заявили об обнаружении следов взрывчатого вещества на обломках самолёта.