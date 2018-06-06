В Польше заявили о следах взрывчатки на месте крушения самолёта с экс-президентом

В польской комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, заявили об обнаружении следов взрывчатого вещества на обломках самолёта.

«Многие части самолета Ту-154М, а также тело одной жертвы, осмотренной специальными устройствами, показали наличие взрывчатых веществ», — приводит сообщение комиссии агентство PAP. Ранее Польша продлила следствие по делу о крушении Ту-154 до конца 2018 года. Самолёт Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.