В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.

«Что касается масштаба нашего исторического опыта, то именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если россияне полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнёмся с новым видом Российской империи на нашей границе», — отметил он.

При этом, по его словам, текущая «российская стратегия» в отношении Белоруссии характеризуется «попытками овладеть культурой и цивилизацией» и «создать в рамках Союзного государства российскую республику».



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Ранее украинский посол в Минске Игорь Кизим выразил обеспокоенность «интеграцией» России и Белоруссии.

В Кремле подчёркивали, что тема слияния или поглощения Россией Белоруссии не будет обсуждаться во время визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Москву.