МИД оценил попытки найти «русский след» в ситуации в Белоруссии

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Попытки найти «русский след» в организации беспорядков в Белоруссии безосновательны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД оценил попытки найти «русский след» в ситуации в Белоруссии
  • РИА Новости

Она выразила надежду на то, что профессиональное взаимодействие по линии профильных ведомств двух стран «поможет в кратчайшие сроки разобраться и в ситуации с задержанием в республике 33 граждан России».

«Важно отметить, что попытки найти некий так называемый русский след в организации беспорядков в стране безосновательны», — сказала Захарова, отметив, что «эти самые следы ведут в другом направлении».

По её словам, факты, подтверждающие это, переданы белорусской стороне.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции в отношении России из-за ситуации в Белоруссии.

По его словам, санкции в отношении Минска похожи «на наказание меча, а не руки».

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