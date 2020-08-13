МИД оценил попытки найти «русский след» в ситуации в Белоруссии

Попытки найти «русский след» в организации беспорядков в Белоруссии безосновательны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она выразила надежду на то, что профессиональное взаимодействие по линии профильных ведомств двух стран «поможет в кратчайшие сроки разобраться и в ситуации с задержанием в республике 33 граждан России».

«Важно отметить, что попытки найти некий так называемый русский след в организации беспорядков в стране безосновательны», — сказала Захарова, отметив, что «эти самые следы ведут в другом направлении».

По её словам, факты, подтверждающие это, переданы белорусской стороне.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции в отношении России из-за ситуации в Белоруссии.

По его словам, санкции в отношении Минска похожи «на наказание меча, а не руки».