В ЕП предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.

Соответствующее предложение он высказал в эфире Польского радио.

«То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, — это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки», — цитирует его РИА Новости.

По словам евродепутата, если нейтрализовать Россию, то «белорусы сами справятся со строительством демократии».

Вместе с этим он добавил, что сожалеет из-за недостаточно жёсткой реакции ЕС на события в Белоруссии.

Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что если в Евросоюзе не будет достигнуто общее решение по введению санкций против Белоруссии, то Литва будет добиваться от государств региона принятия национальных ограничений.