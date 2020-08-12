Премьер Литвы рассказал о позиции по санкциям против Белоруссии
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«Если санкции не будут введены в европейском масштабе, наверное, мы могли бы говорить о введении национальных ограничений со стороны определённой группы государств, союзников, самых близких к нам», — цитирует Интерфакс Сквернялиса.
Среди государств, которые могли бы присоединиться к этой инициативе, он назвал Украину, Польшу, Эстонию и Латвию.
Премьер добавил, что для Литвы важно укрепление гражданского общества в Белоруссии, а также сохранение её суверенитета.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции после переговоров с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что шокирован событиями в Белоруссии, и призвал Евросоюз активно реагировать на них.