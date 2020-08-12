Премьер Литвы рассказал о позиции по санкциям против Белоруссии

Если в Евросоюзе не будет достигнуто общее решение по введению санкций против Белоруссии, то Литва будет добиваться от государств региона принятия национальных санкций, сообщил премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

«Если санкции не будут введены в европейском масштабе, наверное, мы могли бы говорить о введении национальных ограничений со стороны определённой группы государств, союзников, самых близких к нам», — цитирует Интерфакс Сквернялиса.

Среди государств, которые могли бы присоединиться к этой инициативе, он назвал Украину, Польшу, Эстонию и Латвию.

Премьер добавил, что для Литвы важно укрепление гражданского общества в Белоруссии, а также сохранение её суверенитета.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции после переговоров с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что шокирован событиями в Белоруссии, и призвал Евросоюз активно реагировать на них.