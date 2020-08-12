Премьер Чехии заявил, что шокирован событиями в Белоруссии

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции после переговоров с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что шокирован событиями в Белоруссии, и призвал Евросоюз активно реагировать на них.
Премьер Чехии заявил, что шокирован событиями в Белоруссии
  • Reuters

«Я шокирован тем, что сейчас происходит в Белоруссии. Я не ожидал, что такое возможно в Европе, так близко от нас. Граждане Белоруссии имеют такое же, как мы, право на демократию и свободу», — приводит РИА Новости слова Бабиша.

Он выразил уверенность, что «Евросоюз в самое ближайшее время рассмотрит ситуацию в Белоруссии и предпримет конкретные шаги для поддержки белорусского народа».

Ранее сообщалось, что ситуацию в Белоруссии обсудят главы МИД стран Евросоюза на чрезвычайной видеоконференции в пятницу, 14 августа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по безопасности в связи с протестами в стране против его власти.

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