Премьер Чехии заявил, что шокирован событиями в Белоруссии
- Reuters
«Я шокирован тем, что сейчас происходит в Белоруссии. Я не ожидал, что такое возможно в Европе, так близко от нас. Граждане Белоруссии имеют такое же, как мы, право на демократию и свободу», — приводит РИА Новости слова Бабиша.
Он выразил уверенность, что «Евросоюз в самое ближайшее время рассмотрит ситуацию в Белоруссии и предпримет конкретные шаги для поддержки белорусского народа».
Ранее сообщалось, что ситуацию в Белоруссии обсудят главы МИД стран Евросоюза на чрезвычайной видеоконференции в пятницу, 14 августа.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по безопасности в связи с протестами в стране против его власти.