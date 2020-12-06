«В кратчайшие сроки»: зачем Тихановская призвала сенат США упростить введение санкций против Белоруссии

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала американских сенаторов как можно скорее принять законопроект, который расширил бы полномочия президента США по введению ограничительных мер против белорусских властей. Призыв был размещён в форме статьи в газете The Washington Post. Ранее Тихановская уже призывала ввести против Белоруссии отраслевые санкции.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к американскому сенату с призывом как можно скорее принять законопроект, который бы наделил президента США дополнительными полномочиями по введению санкций против официального Минска. Статья на английском языке, в которой содержится это обращение и автором которой указана Тихановская, была опубликована в газете The Washington Post.

«Призываю Конгресс США в кратчайшие сроки утвердить проект закона 2020 года «О демократии, правах человека и суверенитете в Беларуси». Этот закон расширит круг лиц, против которых в соответствии с законодательством США могут быть введены санкции за причастность к репрессиям. В то же время он обеспечит поддержку независимым СМИ, а также технологии для преодоления государственной цензуры», — пишет Тихановская.

Она также выразила благодарность «Европейскому союзу и Соединённым Штатам за активную моральную и техническую поддержку», при этом особо упомянув администрацию Трампа и Госдеп.

«Мы ценим усилия действующей американской администрации, которая недавно расширила санкции в отношении белорусских официальных лиц, ответственных за подрыв демократических процессов в нашей стране. От себя лично выражаю признательность заместителю Госсекретаря Стивену Бигану за то, что он встретился со мной и заявил о твёрдом намерении помогать демократическому движению Беларуси», — говорится в статье.

Санкционный фундамент

Напомним, палата представителей конгресса США 18 ноября приняла законопроект «О демократии, правах человека и суверенитете в Беларуси 2020». В нём предлагается наделить президента полномочиями вводить ограничения в отношении членов избирательной комиссии Белоруссии и чиновников, которых Вашингтон сочтёт причастными к давлению на СМИ. Также этот законопроект расширяет возможности оказания помощи Белоруссии и поддержки политических беженцев.

Таким образом, в случае если этот документ примет сенат и подпишет президент США, глава Белого дома сможет вводить визовые ограничения в отношении членов ЦИК Белоруссии, чиновников, должностных лиц Союзного государства, которых Вашингтон признает причастными к нарушению прав человека.

Акция протеста в Белоруссии

Reuters

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК республики, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Светлана Тихановская получила 10,1% поддержки. После завершения голосования в стране начались массовые протестные акции, а белорусская оппозиция отказалась признавать итоги выборов, обвинив власть в фальсификации результатов.

Позднее Светлана Тихановская покинула Белоруссию и в настоящее время находится в Литве, откуда выступает с заявлениями в качестве лидера оппозиции, а также проводит встречи с европейскими политиками. Оппозиционеры создали координационный совет по трансферу власти.

ЕС и США уже ввели адресные ограничительные меры против белорусских чиновников и самого Александра Лукашенко, однако до экономических санкций или эмбарго дело пока не дошло.

При этом Тихановская уже неоднократно обращалась к западным политикам с предложениями ужесточить санкции в отношении Минска, распространив их и на экономику.

Так, в середине ноября на встрече с руководством Латвии она призвала Национальный банк республики прекратить сотрудничество с государственными «Беларусбанком» и «Белагропромбанком», а президента — ввести ограничительные меры против ряда белорусских госпредприятий и пересмотреть контракты на закупки нефте- и металлопродукции, изделий лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также алкоголя.

Затем Светлана Тихановская сообщила, что добивается введения дополнительных санкций против руководства страны, а также обсуждает возможность отключения Белоруссии от международной банковской системы расчётов SWIFT.

Стремясь получить через США такой инструмент, как персональные санкции, Тихановская намеревается стать влиятельной фигурой, увеличить свою роль в политическом процессе, отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

«Она пытается руками американских властей навредить собственному государству и его политической элите, свести счёты со своими оппонентами. К тому же оппозиция подобными инициативами старается ухудшить положение в стране, чтобы в условиях социально-экономической неустойчивости, которую провоцируют санкции США, поднять народный гнев и на этой волне попытаться в очередной раз прийти к власти», — пояснил Фельдман.

Непрозрачные намёки

Стоит отметить, что в публикации в The Washington Post Тихановская упомянула Россию, которая, по её словам, оказывает официальному Минску «критически важную» поддержку.

«При том, что наше восстание не направлено против какой-либо другой страны, Кремль предлагает Лукашенко критически важную поддержку в виде содействия по вопросам безопасности, значительной финансовой помощи, а также пропагандистов, распространяющих прорежимную пропаганду по государственному телевидению Белоруссии», — говорится в материале.

Светлана Тихановская

AFP

© Emil Helms / Ritzau Scanpix

Напомним, что 26 ноября на фоне визита в Минск главы МИД России Сергея Лаврова лидер белорусской оппозиции заявила, что любые официальные договоры, заключённые под руководством Александра Лукашенко, будут пересмотрены новыми властями страны.

«О чём бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что выступает «за дружественные и партнёрские отношения с Россией», однако при этом «независимость и суверенитет Белоруссии не могут быть предметом торга».

Павел Фельдман допускает, что белорусские события вполне могут стать поводом для очередных санкций против Москвы, если новый президент США решится на показательную поддержку оппозиционеров.

«Если Байден пойдёт на это и признает Лукашенко неким узурпатором государственной власти, то вполне возможно, что ограничения будут применены в отношении России как страны, которая признала Лукашенко и оказывала ему материальную, информационную поддержку», — рассуждает Фельдман.

В свою очередь, комментируя призыв Тихановской к американским сенаторам, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров отметил, что подобные обращения вполне характерны для либеральных оппозиционеров разных стран.

«Тихановская сейчас идёт путём российских оппозиционеров, которые обращаются к США, потому что считают их наиболее последовательными критиками нынешних властей РФ и тех, кто на постсоветском пространстве близок к России, в том числе Лукашенко и его правительства», — пояснил эксперт.