«Предупреждались о недопустимости противоправных действий»: на акции протеста в Минске задержали более 200 человек

Милиция задержала более 200 человек в ходе несанкционированной акции протеста, которая прошла в белорусской столице. Силовики использовали спецсредства. Вместе с тем в МВД республики отметили, что число участников несанкционированных акций падает. Кроме того, в других городах страны, по данным властей, выступлений оппозиции не зафиксировано.

В воскресенье, 22 ноября, в Минске в ходе несанкционированных акций протеста задержаны более 200 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома, силовики предупреждали участников несанкционированных акций о возможных последствиях их действий.

«Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны», — приводит сообщение Sputnik Беларусь.

Уточняется, что протестующие собирались во дворах, чтобы позднее направиться в центр Минска. В ГУВД отметили, что участники акций обозначали себя «незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы». Демонстранты выходили на дороги и блокировали движение.

Наряду с этим в МВД заявили, что на несанкционированных массовых мероприятиях в Минске милиция применяла спецсредства.

«При задержании лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции, были применены — в Минске в частности — спецсредства», — рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Очевидцы также сообщили о применении силовиками спецсредств. По их словам, у одного из торговых центров раздались звуки, похожие на взрывы светошумовых гранат.

Между тем в МВД Белоруссии заявили, что число участников митингов падает.

«Следует отметить, что число участников несанкционированных мероприятий постепенно снижается», — заявила пресс-секретарь ведомства. Точных цифр она не привела.

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Вместе с тем в течение дня она сообщила, что, кроме Минска, на территории Белоруссии «несанкционированные массовые мероприятия как таковые по состоянию на 16:00 (совпадает с мск) не отмечались».

Напомним, что массовые протесты против руководства страны начались в Белоруссии после президентских выборов в начале августа. По официальным данным ЦИК республики, президентом был избран действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов.

Ближайшим соперником Лукашенко стала Светлана Тихановская, супруга оказавшегося незадолго до выборов в СИЗО блогера Сергея Тихановского. ЦИК сообщил, что на выборах за неё проголосовали 10,1% белорусов.

После публикации предварительных итогов выборов белорусская оппозиция отказалась их признавать, обвинив власть в фальсификации результатов голосования. В стране начались протесты, участники которых требовали провести повторные выборы.

Белорусскую оппозицию поддержали страны Запада. В начале октября ЕС ввёл санкции против Белоруссии. Ограничения коснулись нескольких десятков официальных лиц, которых обвинили в «фальсификации» результатов выборов и причастности к подавлению демонстраций. Позднее список расширили, включив в него в том числе Александра Лукашенко. Кроме того, об ограничительных мерах в отношении Минска объявили США и Канада. В ноябре к рестрикциям присоединилась Украина.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что страны ЕС продолжат усиливать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко до того момента, пока из Минска не последует «конструктивной реакции». Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз не переведёт ни одного евро властям Белоруссии, а все деньги будут передаваться в страну через неправительственные организации.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Reuters

© Yves Herman

Комментируя последние события в стране, Александр Лукашенко заявил, что минские дворы и устроенные там митингующими стихийные мемориалы могут в будущем стать местом начала гражданской войны в случае продолжения радикализации протестов.

Напомним, 11 ноября в милицию Минска поступило сообщение о том, что во дворе дома в Минске произошла драка «между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими».

Прибывшие на место силовики обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Его доставили в РУВД для выяснения обстоятельств случившегося, но самочувствие мужчины ухудшилось, ему потребовалась госпитализация. На следующий день он скончался.

Лукашенко заявил, что протестные акции стали затихать и переходить на дворовые территории, в результате чего «дворы стали местом разборок».

«Основная цель — чтобы эти пункты противостояния завтра, когда продолжится радикализация и сюда ещё подъедут из-за рубежа, да и наши есть отдельные, возьмут в руки оружие, чтобы это превратить в место начала гражданской войны», — подчеркнул Лукашенко.