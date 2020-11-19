Боррель заявил, что «режим Лукашенко» не получит от ЕС ни единого евро
- Reuters
Об этом он заявил на брифинге по итогам видеоконференции глав МИД стран Евросоюза.
«Мы больше не переведём ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Белоруссии через различные неправительственные организации», — цитирует Борреля ТАСС.
Он также предупредил, что главы МИД стран Евросоюза договорились подготовить новый пакет санкций в отношении Белоруссии, который будет включать не только чиновников, но и компании.
В августе дипломат сравнил президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро.
По словам Борреля, этих лидеров не признают в ЕС, однако вынуждены иметь с ними дело.