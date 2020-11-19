Боррель заявил, что «режим Лукашенко» не получит от ЕС ни единого евро

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз не переведёт ни одного евро властям Белоруссии, а все деньги будут передаваться в страну через неправительственные организации.

Об этом он заявил на брифинге по итогам видеоконференции глав МИД стран Евросоюза.

«Мы больше не переведём ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Белоруссии через различные неправительственные организации», — цитирует Борреля ТАСС.

Он также предупредил, что главы МИД стран Евросоюза договорились подготовить новый пакет санкций в отношении Белоруссии, который будет включать не только чиновников, но и компании.

В августе дипломат сравнил президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро.

По словам Борреля, этих лидеров не признают в ЕС, однако вынуждены иметь с ними дело.