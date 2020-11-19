ЕС намерен ввести санкции против белорусских компаний
- Reuters
По его словам, на онлайн-встрече министров было решено начать подготовку нового раунда санкционных мер «в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа».
«Эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против (государственных) структур, компаний и предпринимателей», — цитирует Борреля ТАСС.
Ранее руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не видит конструктивных шагов со стороны белорусских властей по урегулированию политического кризиса и намерен продолжать курс санкций.
В начале ноября Европейский союз ввёл пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, в том числе в отношении президента республики Александра Лукашенко.
Позднее Брюссель допустил введение дополнительных ограничений в связи с гибелью участника протестов Романа Бондаренко.