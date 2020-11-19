Германия намерена продолжать курс санкций против Белоруссии

Берлин не видит конструктивных шагов со стороны белорусских властей по урегулированию политического кризиса в стране и намерен продолжать курс санкций, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы отмечаем, что оппозиция, те, кто протестует, продолжает выходить на улицы, но также власти в Белоруссии без изменений не демонстрируют готовности запустить инклюзивный диалог, которого все ждут, поэтому мы будем и дальше последовательно идти по этому пути», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, «до сих пор нет никаких признаков конструктивной реакции из Минска» и в ЕС будут обсуждать, как могут увеличить давление.

В начале ноября Европейский союз ввёл пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, в том числе в отношении президента республики Александра Лукашенко.

Позднее Брюссель допустил введение дополнительных ограничительных мер в связи с гибелью участника протестов Романа Бондаренко.