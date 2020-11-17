Лукашенко назвал целью протестующих начать гражданскую войну во дворах

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что минские дворы и устроенные там стихийные мемориалы могут в будущем стать местом начала гражданской войны.

Лукашенко отметил, что протестные акции стала затихать и переходить на дворовые территории.

«Зачем идти во двор?... Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Первое: кладбище и мемориалы — это психологическое воздействие на население... Но, что самое опасное, — начался процесс радикализации, это уже все отметили, и эти дворы становятся — уже стали — местом разборок», — цитирует его БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, в дальнейшем такие дворы при продолжении радикализации протестов могут стать местом начала гражданской войны.

«Основная цель — чтобы эти пункты противостояния завтра, когда продолжится радикализация и сюда ещё подъедут из-за рубежа, да и наши есть отдельные, возьмут в руки оружие, чтобы это превратить в место начала гражданской войны», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что нельзя превращать Минск в кладбище.

Лукашенко также поручил навести порядок в Минске до конца недели.

11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома в Минске произошла драка «между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими». На месте сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения, которого доставили в РУВД для выяснения обстоятельств случившегося. Однако впоследствии самочувствие мужчины ухудшилось, он был госпитализирован и на следующий день скончался.

Лукашенко поручил Генпрокуратуре взять данное дело под контроль.