Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил навести порядок в Минске до конца недели. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Отмечается, что белорусский лидер поручил председателю Мингорисполкома (Владимиру Кухареву. — RT) и уполномоченному президента по городу Минску Наталье Кочановой разработать проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия.

«Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства... На этой неделе порядок должен быть наведён в Минске», — говорится в сообщении.

13 ноября управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что после состоявшихся в Белоруссии 9 августа президентских выборов задержаниям подверглись более 25 тыс. участников акций протеста.