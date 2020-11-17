Лукашенко поручил навести порядок в Минске до конца недели

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил навести порядок в Минске до конца недели. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Лукашенко поручил навести порядок в Минске до конца недели
  • РИА Новости

Отмечается, что белорусский лидер поручил председателю Мингорисполкома (Владимиру Кухареву. — RT) и уполномоченному президента по городу Минску Наталье Кочановой разработать проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия.

«Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства... На этой неделе порядок должен быть наведён в Минске», — говорится в сообщении.

13 ноября управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что после состоявшихся в Белоруссии 9 августа президентских выборов задержаниям подверглись более 25 тыс. участников акций протеста.

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