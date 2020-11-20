Страны Балтии добавили в санкционный список по Белоруссии 26 лиц

Латвия, Литва и Эстония добавили 26 белорусских чиновников в санкционный список, им запрещён въезд в указанные страны.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Латвии.

«На основании решения кабинета министров Латвийской Республики, а также по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение ввести бессрочный запрет на въезд в Латвию 26 граждан Республики Беларусь», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что запрет введён в отношении министра информации Белоруссии, министра спорта и туризма и других должностных лиц.

В свою очередь, в сообщении на сайте МИД Эстонии говорится, что 20 ноября обнародован «дополнительный список из 28 белорусских чиновников, которым запрещён въезд» в связи с санкциями.

«Одновременно с Эстонией Латвия и Литва также опубликовали список лиц, которым запрещён въезд», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ЕС намерен ввести санкции против белорусских компаний.