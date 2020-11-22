В центр Минска выдвинулась военная техника

В центр Минска перед акцией оппозиции выдвинулась военная техника.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на очевидцев, техника выдвигается из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.

На центральных площадях столицы, например на площади Независимости, выставляют ограждения.

Сообщается о скоплении спецтехники милиции, в частности водомётов и автозаков.

Закрыты ряд станций метро в центре города.

Ранее Комитет госбезопасности Белоруссии внёс создателя Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Life Степана Путило, а также бывшего главного редактора этих каналов Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.