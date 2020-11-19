Маас заявил о продолжении давления стран ЕС на Лукашенко

Страны ЕС продолжат усиливать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко до того момента, пока из Минска не последует «конструктивной реакции».

«До тех пор, пока из Минска не последует конструктивной реакции, мы будем рассматривать возможность повышения давления», — приводит ТАСС его слова.

Маас уточнил, что в санкционные списки могут быть включены представители окружения Лукашенко.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз не переведёт ни одного евро властям Белоруссии, а все деньги будут передаваться в страну через неправительственные организации.