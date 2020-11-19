Маас заявил о продолжении давления стран ЕС на Лукашенко
- Reuters
«До тех пор, пока из Минска не последует конструктивной реакции, мы будем рассматривать возможность повышения давления», — приводит ТАСС его слова.
Маас уточнил, что в санкционные списки могут быть включены представители окружения Лукашенко.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз не переведёт ни одного евро властям Белоруссии, а все деньги будут передаваться в страну через неправительственные организации.