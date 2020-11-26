«Ничего не значащее заявление»: Тихановская намерена «пересмотреть» соглашения между Белоруссией и Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко «утратил поддержку» граждан страны. По её словам, все текущие соглашения, заключённые Минском с Москвой, «будут пересмотрены». При этом она подчеркнула, что выступает «за дружественные и партнёрские отношения с Россией». Между тем Лукашенко в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым высказался за укрепление связей между двумя странами. В свою очередь, Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в стабилизации ситуации в соседнем государстве.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что любые сделки, заключённые Минском под руководством Александра Лукашенко, будут пересмотрены новой властью страны.

«О чём бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — написала она в своём Telegram-канале.

Вместе с тем она подчеркнула, что выступает «за дружественные и партнёрские отношения с Россией». Она добавила, что «независимость и суверенитет Белоруссии не могут быть предметом торга».

Напомним, что Светлана Тихановская — бывший кандидат в президенты Белоруссии. По данным ЦИК республики, за неё проголосовали 10,1% белорусов. Действующего главу государства Александра Лукашенко поддержали 80,1%. После завершения голосования в стране начались массовые протестные акции, а белорусская оппозиция отказалась признавать итоги выборов, обвинив власть в фальсификации результатов голосования.

Как считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Светлана Тихановская сделала «ничего не значащее заявление».

«Абсолютно понятно, что Тихановская не политик и что она ничего не понимает. И все её действия и заявления ничего за собой не несут. Это просто можно расценивать как попытку подыграть тем людям, которые её содержат там, где она находится. Ничего не значащее заявление», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Курс на укрепление связей между Россией и Белоруссией

В четверг, 26 ноября, в Минске с рабочим визитом находился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран.

В ходе встречи с Лукашенко Лавров подчеркнул, что Россия нацелена на взаимовыгодные отношения с Белоруссией. «У нас та же самая цель — продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран и нашего Союзного государства», — добавил министр.

Сергей Лавров и Александр Лукашенко

РИА Новости

© Валерий Шарифулин

«Россия председательствует в ОДКБ на данном этапе... Параллельно Республика Беларусь возглавляет сейчас ЕАЭС. Мы высоко ценим те инициативы и те действия, которые на этом посту Минск предпринимает для продвижения нашей многосторонней интеграции», — заметил глава МИД РФ.

Во время пресс-подхода по итогам встречи Сергей Лавров отметил, что Запад уже не скрывает своего негативного отношения как к Москве, так и к Минску.

«Мы говорили об отношениях, которые складываются между нашими странами и Западом, евро-атлантическим союзом, НАТО, ЕС, США. Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах, да, собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают», — сказал он.

В свою очередь, Александр Лукашенко призвал к укреплению двусторонних связей между Минском и Москвой.

«Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он всегда придерживался такой позиции. Президент республики выразил уверенность, что в Москве также настроены на выстраивание «очень тесных и дружественных отношений».

«Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут — кстати, не по воле Беларуси — в своём собственном доме или в квартире. И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией», — добавил президент Белоруссии.

«Запад играет без правил»

В ходе дальнейшей программы визита главы внешнеполитического ведомства состоялось совместное заседание коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии. На пресс-конференции по её итогам белорусский министр Владимир Макей отметил дружественный и конструктивный характер диалога между ведомствами.

«Об эффективности нашего сотрудничества свидетельствуют совместные системные документы, согласованная позиция на международной арене, взаимная поддержка в международных организациях», — заявил Макей.

Сергей Лавров и Владимир Макей на пресс-конференции

© МИД РФ

Он заметил, что между Москвой и Минском по-прежнему остаётся чувствительный для обеих стран вопрос снятия ограничений на передвижение на совместной границе.

«Нам уже удалось договориться об определённых послаблениях для ряда категорий граждан и об активизации авиасообщения между двумя странами», — подчеркнул глава МИД Белоруссии.

Макей также заявил о подготовленном санкционном списке в отношении ряда официальных лиц Украины. По его словам, на заседании обсуждались различные темы, среди которых: интеграционные процессы, взаимоотношения стран с Евросоюзом, перспективы совместной работы на международных и евразийских площадках (ООН, ОБСЕ, СНГ и ОДКБ).

При этом Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о налаженной координации по синхронизации с Белоруссией стоп-листов в ответ на западные санкции. Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что на Москву и Минск оказывается давление для изменения линии поведения, ограничения развития стран.

«В западных СМИ и от официальных лиц звучат чуть ли не ультиматумы в наш адрес. Фактов вмешательства во внутренние дела — с избытком. Применяется технология организации массовых беспорядков, оппозиция получает финансовую и прочую поддержку», — сказал Лавров, назвав действия Запада «игрой без правил».

Глава внешнеполитического ведомства также указал на многочисленные факты грубого вмешательства США и ряда государств Европы во внутренние дела других государств.

«Продолжается использование грязных методов так называемых цветных революций, включая манипулирование общественным мнением, создание и поддержку откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации. Мы видим, насколько эти методы применяются по отношению к Республике Беларусь», — пояснил он.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Белоруссии стабилизировалась, чему «будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа». В то же время Лавров назвал ложью сообщения о якобы имеющихся контактах Москвы с представителями белорусской оппозиции.

«Это полная ложь и лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру», — заявил министр иностранных дел России.