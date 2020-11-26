Тихановская пообещала пересмотреть договорённости Лукашенко с Россией

Короткая ссылка
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в случае прихода к власти пересмотрит условия договорённостей белорусского лидера Александра Лукашенко с Россией. Заявление Тихановской опубликовано в её официальном Telegram-канале.
Тихановская пообещала пересмотреть договорённости Лукашенко с Россией
  • РИА Новости

«О чём бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — сказала она.

Как уточняется в Telegram-канале, речь идёт о договорённостях «режима» с российской стороной.

«Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнёрские отношения с Россией. Но независимость и суверенитет не могут быть предметом торга», — подчеркнула она.

Ранее Тихановская отмечала, что оппозиция обсуждает возможность «отключения режима Лукашенко от системы SWIFT».

Как заявлял Лукашенко, ему не о чем говорить с Тихановской. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить