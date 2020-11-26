Тихановская пообещала пересмотреть договорённости Лукашенко с Россией
- РИА Новости
«О чём бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — сказала она.
Как уточняется в Telegram-канале, речь идёт о договорённостях «режима» с российской стороной.
«Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнёрские отношения с Россией. Но независимость и суверенитет не могут быть предметом торга», — подчеркнула она.
Ранее Тихановская отмечала, что оппозиция обсуждает возможность «отключения режима Лукашенко от системы SWIFT».
Как заявлял Лукашенко, ему не о чем говорить с Тихановской.