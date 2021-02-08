«Крупный научный успех»: Путин указал на лидерство России в создании вакцин от COVID-19

Россия занимает лидирующие позиции в мире в вопросе создания вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, такого крупного научного успеха страна добилась благодаря работе отечественных учёных. Напомним, что Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19 («Спутник V»). Это произошло 11 августа 2020 года. В начале февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований, согласно которым эффективность препарата, разработанного специалистами центра им. Гамалеи, составила 91,6%. Кроме того, в октябре в РФ была зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона», созданная ГНЦ «Вектор». В ближайшее время ожидается регистрация вакцины «КовиВак» от центра им. Чумакова.

Отечественные учёные позволили России занять лидирующие позиции в создании вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.

«Благодаря нашим учёным Россия занимает лидирующие позиции в мире — не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем — в создании вакцины от коронавируса. Более того, мы единственная страна, у которой есть уже три вакцины собственной, отечественной разработки. Без всякого сомнения, это крупный научный успех», — сказал Путин.

Глава государства особо подчеркнул, что России удалось не только создать вакцины, но и организовать их производство, а также начать массовую вакцинацию населения страны.

Напомним, что 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.

14 октября была зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона», созданная ГНЦ «Вектор» в Новосибирской области. При этом в ближайшее время в стране ожидается регистрация третьей отечественной вакцины — «КовиВак» от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

Медицинские работники и пациент в Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское»

РИА Новости

© Илья Питалев

Помимо этого, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня российской науки отметила международное признание отечественной вакцины «Спутник V».

«Считаю, что на крупнейшие вызовы современности Россия и сегодня способна реагировать как безусловный лидер. Самый яркий пример: всё больше стран регистрируют нашу вакцину против коронавируса, спрос на неё растёт. Буквально на днях авторитетное издание The Lancet опубликовало итоги третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие её эффективность и безопасность. Науку и технологии здесь нельзя разделить: без одной составляющей вторая невозможна», — сказала Матвиенко.

Наряду с этим премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил надежду на то, что разработка центра им. Гамалеи получит одобрение со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

«Конечно, мы надеемся, что российская вакцина получит одобрение ЕМА, после чего её можно будет использовать в республике, не рискуя здоровьем граждан», — передаёт РИА Новости слова Бабиша.

При этом в Словакии бывший глава парламента и лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко призвал правительство как можно скорее начать переговоры с Москвой о поставках «Спутника V».

Как заметил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, регулятор ЕС может принять решение о регистрации «Спутника V» в марте.

При этом верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что EMA разрешит использование российской вакцины на территории ЕС.

Напомним, 2 февраля в международном медицинском журнале The Lancet был опубликован материал с подтверждением высокой эффективности вакцины «Спутник V» со стороны международных экспертов. Эффективность разработки центра им. Гамалеи составила 91,6% на основе анализа данных почти 20 тыс. добровольцев.

На данный момент «Спутник V» прошёл регистрацию в 21 стране мира, среди которых государства Азии, Ближнего Востока, Африки, Европы и Латинской Америки.

Статистика COVID-19

За последние сутки в России выявили 15 916 новых случаев COVID-19 — впервые с 22 октября 2020 года суточный прирост больных с диагнозом «коронавирус» в стране составил менее 16 тыс. Был выписан 15 881 пациент, 407 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 3 983 197. Выздоровел 3 472 091 человек, скончались 77 068.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1728), Санкт-Петербурге (1551) и Московской области (912).

Как заявил в разговоре с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, к середине лета у более 60% населения Земли сформируется иммунитет к COVID-19, что позволит вернуться к нормальной жизнедеятельности.

«Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — сказал Песков.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 104,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 631 тыс. человек.

Между тем Минздрав России утвердил десятую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанную ведущими российскими экспертами. В документ, в частности, была включена информация о сухом варианте вакцины «Спутник V» центра им. Гамалеи.

Также указывается, что COVID-19 протекает в более тяжёлой форме при наличии у больного онкологических заболеваний.

«Максимальному риску подвержены: пациенты, получающие противоопухолевое лекарственное лечение в настоящее время или в течение последних трёх месяцев; пациенты, которым проводится лучевая терапия; пациенты с лейкопенией и/или низким уровнем иммуноглобулинов; пациенты после трансплантации аутологичного и аллогенного костного мозга в течении последних 6 месяцев; пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию; пациенты с некоторыми типами опухолей кроветворной и лимфоидной тканей, даже если они не проходят лечение в данный момент», — говорится в рекомендациях.

Наряду с этим переболевшие коронавирусной инфекцией имеют повышенный риск развития туберкулёза — для предупреждения болезни необходимо провести обследование на туберкулез одновременно с тестированием на коронавирус.