«Речь идёт об эффективности, не о геополитической борьбе»: Курц заявил о готовности привиться вакцинами из России и КНР

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности привиться вакциной из России или Китая в случае регистрации этих препаратов в Евросоюзе. Политик отметил, что в ситуации с вакцинами речь идёт лишь об их эффективности и безопасности, а не о геополитических вопросах. Он также высказался о медленной, по его мнению, работе европейских надзорных органов, из-за которых задерживается регистрация препаратов. Тем временем зарубежные журналисты назвали российскую вакцину «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов России.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о своей готовности сделать прививку от коронавируса вакциной из России или Китая, если эти препараты будут зарегистрированы в Евросоюзе.

«Да, если вакцины будут допущены в Европе», — приводит издание Welt am Sonntag ответ Курца на вопрос, готов ли он сделать прививку «Спутником V» или китайским препаратом.

Он отметил, что в случае с вакцинами «речь идёт исключительно об эффективности, надёжности и быстром доступе, а не о геополитической борьбе». По словам Курца, задача заключается в том, чтобы как можно быстрее получить безопасный препарат, вне зависимости от того, кем он был разработан.

Канцлер также раскритиковал работу Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), отметив невысокую скорость и бюрократические сложности, которые влияют на обеспечение жителей Европы вакцинами. Вместе с тем он заявил о готовности Австрии предоставить производственные мощности подходящих для этого местных предприятий для российской или китайской вакцины.

Напомним, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат под названием «Спутник V» разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.

Речь идёт о двухкомпонентной векторной вакцине на основе аденовируса человека, который содержит в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2 и вызывающую иммунный ответ организма. Вакцинация каждого человека проводится в два этапа, временной промежуток между которыми составляет 21 день.

Эффективность «Спутника V» после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины составила 91,4%. Каких-либо существенных побочных эффектов у добровольцев, участвующих в исследовании, выявлено не было.

Против тяжёлых случаев течения заболевания коронавирусом эффективность препарата составила 100%. Разработчики препарата подчеркнули, что «Спутник V» также эффективен против нового штамма SARS-CoV-2, обнаруженного в Европе в декабре.

К настоящему времени вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в ряде стран, среди которых Россия, Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Венесуэла, Мексика, Никарагуа, Тунис, Палестина, Иран и Ливан.

Первой страной ЕС, которая одобрила применение «Спутника V», в конце января стала Венгрия. В РФПИ уточнили, что это произошло в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization) на основании данных клинических исследований «Спутника V» в России и всесторонней оценки препарата венгерскими экспертами.

Кроме того, в конце января заявление о регистрации вакцины «Спутник V» было подано в структуру ЕС — Европейское агентство лекарственных средств. РФПИ ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнётся в феврале. Решение EMA касательно «Спутника V» должно быть принято после серии экспертных проверок.

В начале февраля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага заинтересована в том, чтобы EMA быстро одобрило «Спутник V». Также, по его мнению, происхождение вакцины не имеет значения, главное — её безопасность.

Научный прорыв

Журналисты Bloomberg выразили мнение, что вакцина от коронавируса российского производства «Спутник V» стала крупнейшим научным прорывом России с советских времён.

«Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времён», — отмечается в статье.

Авторы материала подчеркнули, что в глобальной битве за победу над пандемией «гонка вакцин» приобрела геополитическое значение.

По данным агентства, обнародованные ранее журналом The Lancet результаты третьей фазы клинического исследования российского препарата показали, что эта вакцина «не уступает американским и европейским аналогам и действеннее китайского».

globallookpress.com

© Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Напомним, что в начале февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность. Об этой публикации, в частности, высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель, назвав результаты испытаний хорошими.

Как пишет Bloomberg, после этой статьи многие государства «встали в очередь», желая заказать «Спутник V». В связи с этим, как полагают зарубежные журналисты, Россия получила примущество в глобальном противостоянии пандемии как «одна из немногих стран, где учёные разработали эффективную защиту».