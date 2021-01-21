«Высокая оценка безопасности и эффективности»: Венгрия и ОАЭ зарегистрировали вакцину «Спутник V»

Венгрия и ОАЭ зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, Венгрия стала первым государством ЕС, зарегистрировавшим «Спутник V». Он также выразил надежду, что в ЕС не будут политизировать решение о регистрации российской вакцины.

Венгрия стала первым государством Европейского союза, которое официально разрешило применение российской вакцины «Спутник V» на своей территории. Об этом стало известно после регистрации препарата Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYÉI).

«Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization) на основании данных клинических исследований «Спутника V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии», — говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, это «важнейшее решение», которое «демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины».

Как сообщает ТАСС, в ближайшее время начнутся поставки вакцины в Венгрию.

Напомним, ещё в ноябре 2020 года в Будапешт для исследований был доставлен образец российской вакцины «Спутник V». Позднее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в стране надеются локализовать часть производства препарата.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев об одобрении вакцины «Спутник V» в Венгрии

Регистрация «Спутника V» в ОАЭ

Также в четверг, 21 января, Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ зарегистрировало вакцину «Спутник V». Это было сделано в рамках ускоренной процедуры на основании результатов третьей фазы клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек. В фонде указали, что в данный момент в ОАЭ ведётся третья фаза клинических исследований, в которых принимают участие около 1 тыс. добровольцев.

В РФПИ подчеркнули, что поставки вакцины будут осуществляться международными партнёрами фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

«Наше партнёрство очень важно не только для ОАЭ и России, но и для всего Ближнего Востока и мира в целом», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в беседе с RT.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев о регистрации вакцины «Спутник V» в ОАЭ

«Во-первых, это решение уже принято после того, как «Спутник» зарегистрирован более чем в десяти других странах, и не только на основании клинических испытаний в России, но и на основании тех данных, которые ОАЭ получили на своих клинических испытаниях «Спутника» в ОАЭ. Во-вторых, эти испытания показали и очень высокую безопасность «Спутника», и очень высокую эффективность», — сказал Дмитриев.

По его словам, также ведутся переговоры с Саудовской Аравией о применении российской вакцины в королевстве.

«Таким образом, мы видим, что вакцину одобрили не только на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке, Азии, но и в Европе. Безусловно, Россия здесь выступает партнёром с большим количеством стран и по производству, и по поставкам», — пояснил гендиректор РФПИ.

Накануне в РФПИ сообщили, что в структуру ЕС — Европейское агентство лекарственных средств (EMA) — было подано заявление о регистрации вакцины «Спутник V». При этом европейские специалисты провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков препарата, а в феврале начнётся процесс постепенной экспертизы (rolling review). Решение EMA касательно «Спутника V» будет принято после серии экспертных проверок.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что в фонде выступают резко против политизации вопроса вакцин.

«Мы подали заявление на одобрение в ЕС. К тому моменту, когда Европа будет принимать решение, я уверен, что «Спутник V» будет зарегистрирован более чем в 25 странах. К сожалению, политические аспекты сохраняются в глазах многих людей, но мы призываем забыть о политике, а думать о здоровье, спасении граждан», — пояснил Дмитриев.

«Спутник V»

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V». Её разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.

Препарат представляет собой двухкомпонентную векторную вакцину на основе аденовируса человека, который содержит в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2 и вызывающую иммунный ответ организма. Вакцинация каждого человека проводится в два этапа (повторно — через 21 день после первой инъекции).

Эффективность «Спутника V» после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины составила 91,4%. Каких-либо существенных побочных эффектов у добровольцев, участвующих в исследовании, выявлено не было. При этом против тяжёлых случаев течения заболевания коронавирусом эффективность препарата составила 100%.

«Спутник V» также действенен против нового штамма SARS-CoV-2, обнаруженного в Европе в декабре, указывали разработчики препарата.

21 января Минздрав России одобрил изменения условий хранения и перевозки «Спутника V». Таким образом, на рынок будут поступать вакцины с режимами хранения как +2…+8 °C, так и -18 °C.

Отечественная разработка против коронавирусной инфекции получила разрешение на применение в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии.

Прививку «Спутник V», помимо российских граждан, уже сделали некоторые западные политики и общественные деятели. Так, о вакцинации российским препаратом в январе сообщили председатель парламента Сербии Ивица Дачич и глава МВД страны Александр Вулин. Укол сделал посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, отметивший отсутствие побочных эффектов.

Американский режиссёр Оливер Стоун в декабре сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 российской вакциной.

Укол «Спутника V» сделал журналист The New York Times Эндрю Крамер, который рассказал о вакцинации в своей статье. Крамер, в частности, обратил внимание, что в России привили более 1 млн человек, также препарат поставили в Белоруссию, Аргентину и ряд других стран. Это, по мнению журналиста, указывает на то, что «любые губительные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны».

После интервью с главой центра им. Гамалеи Александром Гинцбургом прививку также сделал израильский журналист и телеведущий Дов Гиль-Хар. Он назвал российских учёных «отважными людьми».

О желании привиться российской вакциной также заявил сербский режиссёр Эмир Кустурица. Кроме того, на территории РФ намерена сделать прививку от COVID-19 представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.