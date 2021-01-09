Журналист NYT сообщил, что привился вакциной «Спутник V»

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Журналист The New York Times Эндрю Крамер в своей статье для издания сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Журналист NYT сообщил, что привился вакциной «Спутник V»
  • РИА Новости

Он рассказал, что сделал прививку в московской поликлинике № 5.

Журналист сообщил, что заполнил анкету с вопросами о хронических заболеваниях, заболеваниях крови или сердечных недугах и показал пресс-карту. Врач до прививки задал несколько вопросов об аллергии. 

В России, как пишет Крамер, уже привили около миллиона человек, также препарат  поставили в Белоруссию, Аргентину и ряд других стран. Это, по мнению журналиста, указывает на то, что «любые губительные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны».

Подробнее — в материале ИноТВ.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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