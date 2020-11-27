«На свои личные средства»: учёный намерен приобрести вакцину «Спутник V» для пенсионеров в Бергамо

Проживающий в Бергамо профессор Марчелло Феррада де Ноли намерен на свои деньги купить 740 единиц российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для пожилых жителей коммуны Сан-Джованни-Бьянко. По его словам, именно столько доз препарата необходимо для того, чтобы вакцинировать всех жителей населённого пункта старше 70 лет.

Профессор Марчелло Феррада де Ноли, проживающий в итальянской провинции Бергамо, заявил о намерении на свои деньги купить 740 единиц российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для пожилых жителей коммуны Сан-Джованни-Бьянко. Об этом говорится в его письме в российское посольство в Италии. RT публикует перевод его обращения.

«Я — заслуженный профессор эпидемиологии из Швеции. С тех пор как ушёл на пенсию, проживаю в Италии, в Сан-Джованни-Бьянко, Бергамо. Являюсь основателем негосударственной организации «Шведские врачи за права человека» (SWEDHR), а также редактором журнала The Indicter», — отметил профессор.

Феррада де Ноли — автор статьи «Посягательства Запада на российскую вакцину против Covid-19 — корпоративная холодная война против человечества?», вышедшей 17 сентября 2020 года на англоязычном сайте RT. Также материал был опубликован в Италии.

«Моё обращение/просьба состоит в следующем: я хочу приобрести на свои личные средства 740 единиц вакцины «Спутник V», чтобы пожертвовать пожилому населению Сан-Джованни-Бьянко. Для справки. Население Сан-Джованни-Бьянко: N = 4700 [человек], из них до начала пандемии n = 805 были в возрасте 70 лет или старше. В этой группе пожилых людей n = 65 умерли в ходе пандемии. Таким образом, численность людей в возрасте 70 лет или старше на данный момент: n = 740. С эпидемиологической точки зрения в ходе второй фазы пандемии COVID-19 обозначенная часть населения пожилого возраста подвержена наибольшему риску», — добавил учёный.

По его словам, закупка вакцины — «полностью частная инициатива».

«Однако я ожидаю, что власти Сан-Джованни-Бьянко будут рады такой возможности при условии, что её клиническая реализация будет подлежать оценке соответствующего местного органа здравоохранения. Если такая закупка возможна, то я хотел бы знать, когда её можно будет осуществить и сколько это будет стоить в евро. Ожидаю скорейшего ответа на данное обращение. С уважением, профессор Марчелло Феррада де Ноли», — говорится в письме.

Вакцины от COVID-19

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована в России 11 августа. Её разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.

Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций, 4 сентября 2020 года в одном из ведущих мировых медицинских журналов The Lancet была опубликована научная статья с результатами первой и второй фаз клинических исследований вакцины. «Спутник V» продемонстрировал отсутствие серьёзных нежелательных явлений и формирование устойчивого иммунного ответа у участников исследований.

AFP

© NATALIA KOLESNIKOVA

24 ноября в РФПИ сообщили, что эффективность вакцины «Спутник V» на 42-й день после первой инъекции превышает 95%, тогда как на 28-й день эффективность препарата составила 91,4%.

«Стоимость российской вакцины «Спутник V» для международных рынков с февраля 2021 года составит менее $10 за дозу, то есть меньше $20 за две дозы, необходимые для вакцинации одного человека. Таким образом, «Спутник V» будет в более чем два раза дешевле зарубежных РНК‑вакцин с аналогичной эффективностью», — говорилось в пресс-релизе РФПИ.

Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран.

Вместе с тем разработчики российской вакцины «Спутник V» предложили британской компании AstraZeneca комбинировать её с их препаратом для повышения эффективности. Отмечается, что это может оказаться важным при проведении повторной вакцинации.

Current full dose AstraZeneca regimen resulted in 62% efficacy. If they go for a new clinical trial, we suggest trying a regimen of combining the AZ shot with the #SputnikV human adenoviral vector shot to boost efficacy. Combining vaccines may prove important for revaccinations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 26, 2020

Ранее AstraZeneca опубликовала результаты исследования своей вакцины, согласно которым в среднем 70% испытуемых не заболели после прививки препаратом, разработанным совместно с учёными из Оксфорда. При этом компания сообщила, что один вариант дозировки вакцины показал эффективность на уровне 90%, а показатели другого составили 62%.

Однако позднее СМИ со ссылкой на научного советника администрации президента США Монсефа Слауи сообщили, что дозировка вакцины с эффективностью 90% испытывалась на добровольцах не старше 55 лет. Вдобавок первая инъекция осуществлялась половиной положенной дозы препарата.

При этом исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов в компании AstraZeneca Мене Пангалос назвал допущенную ошибку «не имеющей значения». По его словам, даже если исключить данные по группе пациентов до 55 лет, их вакцина всё равно имеет эффективность более 60%, что соответствует пороговым значениям, при которых препарат может получить одобрение. Издание The Wall Street Journal отмечает, что в США планка эффективности для вакцин установлена на уровне 50%.