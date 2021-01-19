Посол Италии привился от коронавируса российской вакциной

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции.

«Я сделал укол российской вакциной, о которой было объявлено в августе, — «Спутник V». Я не испытал никаких особых побочных эффектов», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, он планирует сдать тест на антитела.

Ранее Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана официально одобрило применение российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».