Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса

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Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана официально одобрило применение российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций. 

«Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение вакцины «Спутник V» на своей территории», — цитирует ТАСС сообщение РФПИ.

Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в Туркменистане высоко оценили безопасность и эффективность «Спутника V».

Ранее Минздрав России сообщал о заинтересованности Туркменистана в закупке «Спутника V».

В октябре завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».

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