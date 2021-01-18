Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
«Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение вакцины «Спутник V» на своей территории», — цитирует ТАСС сообщение РФПИ.
Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в Туркменистане высоко оценили безопасность и эффективность «Спутника V».
Ранее Минздрав России сообщал о заинтересованности Туркменистана в закупке «Спутника V».
В октябре завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».