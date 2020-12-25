Минздрав России сообщил о заинтересованности Туркмении в закупке «Спутника V»

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В Минздраве России состоялась встреча статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения Александры Дроновой с делегацией Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Бердыниязом Мятиевым.
Минздрав России сообщил о заинтересованности Туркмении в закупке «Спутника V»
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Об этом сообщается на сайте российского Минздрава.

Отмечается, что были обсуждены «перспективы взаимодействия по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в частности касающиеся разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России вакцины «Спутник V».

Также стороны отметили, что, «несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сотрудничество в сфере здравоохранения развивается».

«С начала пандемии COVID-19 организуются видеоконференции как на министерском, так и на экспертном уровне для обсуждения актуальных вопросов в области охраны здоровья населения», — добавили в Минздраве.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность в связи с поставкой в страну партии вакцины от коронавируса «Спутник V».

В октябре завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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