Режиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Американский режиссёр Оливер Стоун сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 российской вакциной.

«Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине», — заявил он в интервью Первому каналу.

Стоун сообщил, что не понимает, почему в странах Запада игнорируют российскую вакцину от коронавируса.

«Америка в своём безумии считает Россию и Китай враждебными странами, хотя лично я так не считаю. Я полагаю, что Россия и Китай могли бы стать прекрасными партнёрами Америки. Мы могли бы вместе строить будущее — проблема в том, что не все это понимают», — сказал режиссёр.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и центре им. Н.Ф. Гамалеи сообщили, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» составила 91,4%.