Российскую вакцину от COVID-19 доставили в Венгрию для исследований

В Венгрию доставили образец российской вакцины от коронавируса для исследований. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«В Будапешт доставлен образец вакцины российского производства. Теперь на очереди венгерские эксперты, можно приступить к исследованию, чтобы принять максимально обоснованное решение», — написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований в России составила 92%.

10 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и согласна работать со всеми странами мира.