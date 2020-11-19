Российскую вакцину от COVID-19 доставили в Венгрию для исследований
- РИА Новости
«В Будапешт доставлен образец вакцины российского производства. Теперь на очереди венгерские эксперты, можно приступить к исследованию, чтобы принять максимально обоснованное решение», — написал он в Facebook.
Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований в России составила 92%.
10 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и согласна работать со всеми странами мира.