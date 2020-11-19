Российскую вакцину от COVID-19 доставили в Венгрию для исследований

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В Венгрию доставили образец российской вакцины от коронавируса для исследований. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Российскую вакцину от COVID-19 доставили в Венгрию для исследований
  • РИА Новости

«В Будапешт доставлен образец вакцины российского производства. Теперь на очереди венгерские эксперты, можно приступить к исследованию, чтобы принять максимально обоснованное решение», — написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований в России составила 92%.

10 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и согласна работать со всеми странами мира.

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