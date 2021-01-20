Кустурица заявил о желании привиться российской вакциной от коронавируса

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Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что предпочёл бы привиться от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
Кустурица заявил о желании привиться российской вакциной от коронавируса
  • Reuters

«Если надо быть здравым, это не может быть вопрос рынка. Это вопрос государства, народа. Людей. И я думаю, что русская вакцина самая лучшая», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Режиссёр подчеркнул, что пока не привился, поскольку живёт далеко от города, в деревне, и там совершенно безопасно.

В то же время Кустурица отметил, что в случае необходимости сделает прививку.

14 декабря стало известно, что американский режиссёр Оливер Стоун сделал прививку от COVID-19 российской вакциной.

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