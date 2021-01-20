Кустурица заявил о желании привиться российской вакциной от коронавируса

Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что предпочёл бы привиться от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

«Если надо быть здравым, это не может быть вопрос рынка. Это вопрос государства, народа. Людей. И я думаю, что русская вакцина самая лучшая», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Режиссёр подчеркнул, что пока не привился, поскольку живёт далеко от города, в деревне, и там совершенно безопасно.

В то же время Кустурица отметил, что в случае необходимости сделает прививку.

14 декабря стало известно, что американский режиссёр Оливер Стоун сделал прививку от COVID-19 российской вакциной.