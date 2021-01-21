В РФПИ намерены вскоре начать поставки вакцины «Спутник V» в Венгрию

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона вскоре начнёт поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрию.

«Мы начнём поставки вакцины в Венгрию уже совсем скоро», — цитирует его ТАСС.

Ранее в РФПИ подтвердили регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.