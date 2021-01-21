В РФПИ намерены вскоре начать поставки вакцины «Спутник V» в Венгрию

Короткая ссылка
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона вскоре начнёт поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрию.
В РФПИ намерены вскоре начать поставки вакцины «Спутник V» в Венгрию
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Мы начнём поставки вакцины в Венгрию уже совсем скоро», — цитирует его ТАСС.

Ранее в РФПИ подтвердили регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить