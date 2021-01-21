В РФПИ намерены вскоре начать поставки вакцины «Спутник V» в Венгрию
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона вскоре начнёт поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрию.
- © РИА Новости / Алексей Куденко
«Мы начнём поставки вакцины в Венгрию уже совсем скоро», — цитирует его ТАСС.
Ранее в РФПИ подтвердили регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.
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