Спикер парламента и глава МВД Сербии привились вакциной «Спутник V»

Председатель народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и глава МВД страны Александр Вулин привились российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Институте вирусологии в Белграде.

«В настоящий момент в мире около 100 вакцин проходят испытания. Сейчас миру необходимы миллиарды вакцин, существуют проблемы производства. Необходимо сделать так, чтобы приём определённой вакцины не превратился в политическое давление», — цитирует спикера сербского парламента ТАСС.

Он добавил, что в Сербии есть возможность получить вакцину из разных стран.

Ранее Минздрав Сербии сообщил, что вакцинация от COVID-19 «Спутником V» начнётся с 5 января.

31 декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на использование «Спутника V».