Сербский регулятор выдал разрешение на применение вакцины «Спутник V»

Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил представитель регулятора Павле Делич.

Как сообщает агентство Tanjug, сербский фармрегулятор выдал разрешение на ввоз 2400 доз российской вакцины.

По словам Делича, вакцина соответствует всем условиям, установленным законодательством и правовыми актами, что подтверждает её качество, эффективность и безопасность.

Ранее президент Сербии Александр Вучич допустил возможность начала производства вакцины «Спутник V» в стране.

В начале декабря «Спутник V» доставили в Сербию для проведения лабораторных исследований, а 30 декабря первая партия препарата для вакцинации граждан Сербии прибыла в Белград из России.