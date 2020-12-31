Сербский регулятор выдал разрешение на применение вакцины «Спутник V»

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Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил представитель регулятора Павле Делич.
Сербский регулятор выдал разрешение на применение вакцины «Спутник V»
  • © boonchai wedmakawand / Getty Images

Как сообщает агентство Tanjug, сербский фармрегулятор выдал разрешение на ввоз 2400 доз российской вакцины.

По словам Делича, вакцина соответствует всем условиям, установленным законодательством и правовыми актами, что подтверждает её качество, эффективность и безопасность.

Ранее президент Сербии Александр Вучич допустил возможность начала производства вакцины «Спутник V» в стране.

В начале декабря «Спутник V» доставили в Сербию для проведения лабораторных исследований, а 30 декабря первая партия препарата для вакцинации граждан Сербии прибыла в Белград из России.

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