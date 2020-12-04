Российскую вакцину «Спутник V» доставили в Сербию для исследований

В Сербию для проведения исследований доставили 20 доз российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в эфире национального телевидения Сербии РТС сообщил президент страны Александр Вучич.

«Наша задача — обеспечить (наличие. — RT) вакцин. Пусть люди берут какую хотят: любая вакцина хорошая из тех, которые будут зарегистрированы в крупных странах, идёт ли речь о США, ЕС, Китае, России. Я вам могу дать эксклюзивную информацию: сегодня прибыла российская вакцина в Сербию, 20 доз», — приводит ТАСС слова Вучича.

Он отметил, что в ближайшее время сербские специалисты смогут исследовать «Спутник V», чтобы решить, будет Сербия использовать данный препарат или нет.

Ранее в Минпромторге России сообщили, что вакцина «Спутник V» в количестве 20 доз поступит в Сербию до конца текущей недели.

Власти Сербии приняли решение ужесточить карантинные меры в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.