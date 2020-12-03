В Сербии ужесточили карантинные меры
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, в рамках новых ограничений торговые центры, объекты общепита и развлекательные заведения страны в рабочие дни будут работать до 17:00, а также закрываться на выходные. Это же касается косметических салонов, фитнес-залов, бассейнов и т.д.
Под данные меры не будут попадать точки оказания услуг, где не требуется присутствие клиентов, например, связанные с починкой одежды и оборудования.
Учреждения культуры смогут работать в выходные, но временные ограничения распространяются и на них.
Аптеки, АЗС и доставка еды смогут работать круглосуточно, а продуктовые магазины до 21:00.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна приближается к катастрофическому сценарию развития эпидемии коронавируса.
21 ноября в Сербии ввели ограничения на работу кафе и торговых точек.