В Сербии ужесточили карантинные меры

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Власти Сербии приняли решение ужесточить карантинные меры в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Сербии ужесточили карантинные меры
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, в рамках новых ограничений торговые центры, объекты общепита и развлекательные заведения страны в рабочие дни будут работать до 17:00, а также закрываться на выходные. Это же касается косметических салонов, фитнес-залов, бассейнов и т.д.

Под данные меры не будут попадать точки оказания услуг, где не требуется присутствие клиентов, например, связанные с починкой одежды и оборудования.

Учреждения культуры смогут работать в выходные, но временные ограничения распространяются и на них.

Аптеки, АЗС и доставка еды смогут работать круглосуточно, а продуктовые магазины до 21:00.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна приближается к катастрофическому сценарию развития эпидемии коронавируса.

21 ноября в Сербии ввели ограничения на работу кафе и торговых точек.

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