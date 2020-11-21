В Сербии ввели ограничения на работу кафе и торговых точек

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В Сербии с 24 ноября после 18:00 запрещается работа заведений общественного питания, развлекательных учреждений и торговых точек из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
В Сербии ввели ограничения на работу кафе и торговых точек
  • Pixabay

«Рабочее время ресторанов, кафе, баров, клубов, игровых залов и торговых центров ограничивается до 18:00. Запрещаются все публичные собрания с присутствием более пяти человек в помещениях и на открытом воздухе», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что меры вступают в силу 24 ноября и будут действовать десять дней.

Исключения сделаны для школ, организаций и торговых точек, где обеспечена площадь 4 кв. м на человека. 

Отмечается, что будет усилен контроль за ношением масок в помещениях и транспорте, соблюдением самоизоляции и домашнего карантина для контактировавших и инфицированных.

Ранее власти автономного сообщества Мадрид решили закрыть регион на десять дней из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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