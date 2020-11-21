В Сербии ввели ограничения на работу кафе и торговых точек
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«Рабочее время ресторанов, кафе, баров, клубов, игровых залов и торговых центров ограничивается до 18:00. Запрещаются все публичные собрания с присутствием более пяти человек в помещениях и на открытом воздухе», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что меры вступают в силу 24 ноября и будут действовать десять дней.
Исключения сделаны для школ, организаций и торговых точек, где обеспечена площадь 4 кв. м на человека.
Отмечается, что будет усилен контроль за ношением масок в помещениях и транспорте, соблюдением самоизоляции и домашнего карантина для контактировавших и инфицированных.
Ранее власти автономного сообщества Мадрид решили закрыть регион на десять дней из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.