Мадрид закроют на 10 дней из-за коронавируса

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Власти автономного сообщества Мадрид решили закрыть регион на 10 дней из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Мадрид закроют на 10 дней из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя советника здравоохранения сообщества Антонио Сапатеро.

Отмечается, что закрытие может произойти в первой половине декабря.

«Момент критический, и мы должны быть осторожны. Что касается длинных праздничных выходных (6 декабря в Испании отмечается День конституции), я объявляю о закрытии по периметру на 10 дней», — сказал он.

Ограничения будут действовать с 00:00 4 декабря по 00:00 14 декабря.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что реальное количество случаев заболевания коронавирусом в стране превышает в несколько раз официальные данные.

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