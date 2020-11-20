Мадрид закроют на 10 дней из-за коронавируса

Власти автономного сообщества Мадрид решили закрыть регион на 10 дней из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя советника здравоохранения сообщества Антонио Сапатеро.

Отмечается, что закрытие может произойти в первой половине декабря.

«Момент критический, и мы должны быть осторожны. Что касается длинных праздничных выходных (6 декабря в Испании отмечается День конституции), я объявляю о закрытии по периметру на 10 дней», — сказал он.

Ограничения будут действовать с 00:00 4 декабря по 00:00 14 декабря.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что реальное количество случаев заболевания коронавирусом в стране превышает в несколько раз официальные данные.