Вучич рассказал о катастрофическом сценарии развития эпидемии в Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна приближается к катастрофическому сценарию развития эпидемии коронавируса.
Вучич рассказал о катастрофическом сценарии развития эпидемии в Сербии
  • Reuters

«Что касается коронавируса, то сегодня самый тяжёлый день для Сербии, но, вероятно, несколько следующих дней будут ещё тяжелее. Ещё утром у нас было 47 умерших, что является самым большим числом с начала эпидемии», — цитирует его ТАСС.

Также он отметил, что в настоящий момент ситуация в больницах страны «ужасно тяжёлая» из-за количества больных и нынешних объёмов коечного фонда.

«Если мы не будем ответственны, мы будем приближаться к действительно катастрофическому сценарию», — подчеркнул президент.

Ранее в Сербии ввели ограничения на работу кафе и торговых точек.

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