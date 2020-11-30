Партия вакцины «Спутник V» от COVID-19 поступит в Сербию для исследований

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Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в количестве 20 доз поступит в Сербию до конца текущей недели. Об этом заявили в Минпромторге России по итогам переговоров главы ведомства Дениса Мантурова с председателем правительства республики Аной Брнабич.
Партия вакцины «Спутник V» от COVID-19 поступит в Сербию для исследований
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Во время встречи российские участники проинформировали сербскую сторону о ходе работы по массовому производству в России вакцины «Спутник V», — приводит Интерфакс сообщение.

По словам Брнабич, Сербия готова изучить возможность совместного производства препарата.

В свою очередь, Мантуров сообщил, что партия вакцины для лабораторных исследований в количестве 20 доз поступит в Сербию до конца текущей недели.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявлял, что Сербия ведёт переговоры с Китаем и Россией о покупке вакцины от COVID-19.

Кроме того, он отмечал, что Сербия приближается к катастрофическому сценарию развития эпидемии коронавируса.

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