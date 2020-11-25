Сербия ведёт переговоры с КНР и Россией по поводу вакцины от COVID-19

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна ведёт переговоры с Китаем и Россией по поводу покупки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Сербия ведёт переговоры с КНР и Россией по поводу вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

«Во-первых, мы — часть COVAX, если они будут покупать Pfizer, то будем и мы, не спрашивая, сколько это стоит, будут покупать Moderna — будем и мы. Но мы разговариваем и с нашими китайскими партнёрами, и с нашими российскими партнёрами, разговариваем и с британской AstraZeneca — буквально со всеми, чтобы как можно раньше получить вакцину», — цитирует его ТАСС.

По его словам, до конца года стране желательно получить хотя бы 1 млн доз, чтобы обеспечить препаратом медработников, армию, полицию и так далее.

24 ноября сообщалось, что число случаев коронавируса в Сербии превысило 133 тыс.

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