Число случаев коронавируса в Сербии превысило 133 тысячи

В Сербии за сутки выявили 6842 новых случая коронавирусной инфекции, общее число пациентов с COVID-19 превысило 133 тыс. Об этом сообщили в Минздраве страны.

«В последние 24 часа были протестированы анализы 21 476 человек, из которых 6842 позитивны на коронавирус. Общее число заражённых достигло 133 029 человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что за прошедшие сутки скончались 37 человек с COVID-19, всего в стране умерли 1274 пациента.

Ранее депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.