Вучич допустил производство вакцины «Спутник V» в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране возможно запустить производство российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я верю, что существует такая перспектива (совместного производства вакцины «Спутник V». — RT), мы разговаривали об этом (с главой МИД России Сергеем Лавровым. — RT). Если все показатели будут хорошими (а пока они положительные), думаю, что это возможно в Сербии», — цитирует его ТАСС.

В начале декабря вакцину «Спутник V» доставили в Сербию для проведения лабораторных исследований.

В ноябре Вучич сообщал, что страна ведёт переговоры с Китаем и Россией по поводу покупки вакцины от коронавирусной инфекции.