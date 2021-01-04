Минздрав Сербии назвал дату начала вакцинации «Спутником V»

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В Сербии рассказали, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 российским препаратом «Спутник V» в стране начнётся с 5 января.
Минздрав Сербии назвал дату начала вакцинации «Спутником V»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом информирует агентство Tanjug со ссылкой на госсекретаря Министерства здравоохранения Сербии Мирсада Джерлека.

«На протяжении текущей недели будет использовано 2400 доз российской вакцины «Спутник V». Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление», — приводит его слова ТАСС.

31 декабря стало известно, что Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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