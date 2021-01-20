Index: регулятор Венгрии рекомендовал одобрить вакцину «Спутник V»

Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии рекомендовал одобрить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает венгерский новостной портал Index со ссылкой на источники.

Отмечается, что остаётся только получить данные лабораторных и других исследований Национального центра общественного здравоохранения, после которых могут быть налажены массовые поставки препарата из России.

Ранее сообщалось, что Венгрия стала первой европейской страной, получившей образцы российской вакцины против коронавируса для клинических исследований. 19 ноября 2020 года в Венгрию доставили образец вакцины «Спутник V».

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что власти рассчитывают локализовать часть производства российской вакцины на своей территории.