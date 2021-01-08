Премьер Венгрии заявил о продолжении переговоров по вакцине с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна продолжает вести переговоры о закупке вакцины от новой коронавирусной инфекции с Россией, Израилем и Китаем.

«К сожалению, ЕС закупает вакцины очень медленно, поэтому Венгрия продолжает переговоры с Израилем, Россией, а также Китаем, потому что, если мы будем ждать, наша незащищённая ситуация продолжится», — цитирует его заявление в эфире венгерской радиостанции «Радио Кошут» ТАСС.

Орбан подчеркнул, что только с помощью вакцины можно положить конец пандемии.

Венгрия стала первой европейской страной, получившей образцы российской вакцины против коронавируса для клинических исследований. 19 ноября 2019 года в Венгрию доставили образец вакцины «Спутник V».

В Европейской комиссии прокомментировали ситуацию с возможным экстренным одобрением в Венгрии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что власти рассчитывают локализовать часть производства российской вакцины на своей территории.

В Российском фонде прямых инвестиций заявили о готовности поставить в Венгрию вакцину от коронавируса в необходимом объёме в январе — марте.