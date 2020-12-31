РФПИ готов поставить вакцину от COVID-19 в Венгрию в необходимом объёме
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«Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить вакцину в необходимом объёме в январе — марте 2021 года», — сказали в фонде.
Как ранее заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляс, Венгрия может приобрести вакцины от коронавируса через механизмы поставок ЕС или из Китая, так как «у России недостаточно производственных мощностей».