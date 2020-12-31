РФПИ готов поставить вакцину от COVID-19 в Венгрию в необходимом объёме

РФПИ готов поставить в Венгрию вакцину от коронавируса в необходимом объёме в январе — марте 2021 года, сообщили РИА Новости в фонде. Там отметили, что продолжают работу с венгерскими регуляторами по вопросу одобрения препарата.

«Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить вакцину в необходимом объёме в январе — марте 2021 года», — сказали в фонде.

Как ранее заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляс, Венгрия может приобрести вакцины от коронавируса через механизмы поставок ЕС или из Китая, так как «у России недостаточно производственных мощностей».