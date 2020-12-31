В Венгрии допустили закупку вакцин от коронавируса в ЕС или Китае

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Венгрия может приобрести вакцины от коронавируса через механизмы поставок ЕС или из Китая, так как «у России недостаточно производственных мощностей», рассказал телеканалу ATV глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляс.
В Венгрии допустили закупку вакцин от коронавируса в ЕС или Китае
  • Reuters

Он напомнил, что в страну прибыла партия из 6 тыс. доз российской вакцины.

«У России недостаточно производственных мощностей, мы рады принять участие в исследовании, но массово вакцины можно закупать в рамках ЕС или из Китая», — говорится в расшифровке интервью политика.

В ноябре министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявлял, что Венгрия рассчитывает локализовать часть производства российской вакцины от COVID-19 на своей территории.

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