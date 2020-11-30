ЕК высказалась о ситуации с Венгрией и российской вакциной от COVID-19

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В Европейской комиссии прокомментировали ситуацию с возможным экстренным одобрением в Венгрии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
ЕК высказалась о ситуации с Венгрией и российской вакциной от COVID-19
  • РИА Новости

«Да, у стран-членов есть возможность авторизации вакцины в рамках специальной процедуры в чрезвычайных ситуациях. Это решение страны-члена, в данном случае Венгрии. Но вакцина может применяться только в Венгрии, она не может циркулировать вне Венгрии, в других странах ЕС», — цитирует представителя Еврокомиссии ТАСС.

В ЕК также добавили, что в случае применении данной вакцины в Венгрии, власти страны будут сами нести ответственность за безопасность и эффективность препарата, а не Европейское медицинское агентство.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна рассчитывает локализовать часть производства российской вакцины от COVID-19 на своей территории.

Как отмечал премьер Венгрии Виктор Орбан, вопрос покупки российской вакцины относится к сфере здравоохранения, а не политики.

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