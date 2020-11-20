Премьер Венгрии призвал не политизировать вопрос покупки «Спутника V»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос покупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» относится к сфере здравоохранения, а не политики.

По его словам, Венгрия изучает все вакцины, произведённые в различных странах.

«Я рассматриваю вакцину не как политический вопрос, а как вопрос здравоохранения. Надо спасать жизни. Если какие-то вакцины появляются раньше, то Венгрия также должна заказать их», — цитирует венгерского премьера ТАСС.

Он подчеркнул, что окончательные решения по выбору конкретной вакцины будут принимать эксперты и народ Венгрии.

Орбан отметил, что Венгрия проанализирует эффективность и безопасность китайской и израильской вакцин, а также предварительно заказанной у производителей на Западе.

Венгрия стала первой европейской страной, получившей образцы российской вакцины против коронавируса для клинических исследований. 19 ноября в Венгрию доставили образец вакцины «Спутник V».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС не обсуждали поставки в Венгрию первых образцов российской вакцины.

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