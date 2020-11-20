Премьер Венгрии призвал не политизировать вопрос покупки «Спутника V»
По его словам, Венгрия изучает все вакцины, произведённые в различных странах.
«Я рассматриваю вакцину не как политический вопрос, а как вопрос здравоохранения. Надо спасать жизни. Если какие-то вакцины появляются раньше, то Венгрия также должна заказать их», — цитирует венгерского премьера ТАСС.
Он подчеркнул, что окончательные решения по выбору конкретной вакцины будут принимать эксперты и народ Венгрии.
Орбан отметил, что Венгрия проанализирует эффективность и безопасность китайской и израильской вакцин, а также предварительно заказанной у производителей на Западе.
Венгрия стала первой европейской страной, получившей образцы российской вакцины против коронавируса для клинических исследований. 19 ноября в Венгрию доставили образец вакцины «Спутник V».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС не обсуждали поставки в Венгрию первых образцов российской вакцины.