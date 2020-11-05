В Венгрии назвали сроки начала импорта российской вакцины от COVID-19

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна планирует в декабре начать импорт российской вакцины от COVID-19 для её тестирования.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на видеозаявление венгерского министра.

По его словам, Венгрия импортирует небольшое количество вакцины для проведения финального тестирования и лицензирования в стране.

Будапешт надеется, что в конце января количество импортируемых доз вакцины увеличится и, возможно, начнётся её производство внутри страны.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19.