В Венгрии назвали сроки начала импорта российской вакцины от COVID-19

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна планирует в декабре начать импорт российской вакцины от COVID-19 для её тестирования.
В Венгрии назвали сроки начала импорта российской вакцины от COVID-19
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на видеозаявление венгерского министра.

По его словам, Венгрия импортирует небольшое количество вакцины для проведения финального тестирования и лицензирования в стране.

Будапешт надеется, что в конце января количество импортируемых доз вакцины увеличится и, возможно, начнётся её производство внутри страны.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19.

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